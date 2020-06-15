Сегодня, 15 июня, под стенами Киевской горгосадминистрации (КГГА) проходит протест велосипедистов. Их основное требование - развитие безопасной велоинфраструктуры столицы.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники акции заявляют, что с начала 2020 года погибло 5 велосипедистов – это больше, чем за последние два года.

Количество велосипедистов ежегодно растет, а велоинфраструктура такими большими темпами не развивается.

Поэтому велосипедисты вынуждены, согласно правилам дорожного движения, пользоваться автомобильными дорогами, зачастую подвергая себя опасности.

В связи с этим велосипедисты, участники велосообществ устроили лежачий протест на ступенях перед КГГА.

Нічого особливого, звичайний ранок під КМДА 😅 Нічого особливого, звичайний ранок під КМДА 😅 P.S. На відео лежачий протест велоспільноти die-in, з вимогами розвитку безпечної велосипедної інфраструктури. Опубліковано Букви Неділя, 14 червня 2020 р.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы