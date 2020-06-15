Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Участники акции заявляют, что с начала 2020 года погибло 5 велосипедистов – это больше, чем за последние два года.
Количество велосипедистов ежегодно растет, а велоинфраструктура такими большими темпами не развивается.
Поэтому велосипедисты вынуждены, согласно правилам дорожного движения, пользоваться автомобильными дорогами, зачастую подвергая себя опасности.
В связи с этим велосипедисты, участники велосообществ устроили лежачий протест на ступенях перед КГГА.
Нічого особливого, звичайний ранок під КМДА 😅
Нічого особливого, звичайний ранок під КМДА 😅
P.S. На відео лежачий протест велоспільноти die-in, з вимогами розвитку безпечної велосипедної інфраструктури.
Опубліковано Букви Неділя, 14 червня 2020 р.
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- Верховная Рада Украины приняла законопроект, который обязывает участников дорожного движения использовать светоотражающие элементы в темное время суток.