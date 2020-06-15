Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Участники акции заявляют, что с начала 2020 года погибло 5 велосипедистов – это больше, чем за последние два года.

Количество велосипедистов ежегодно растет, а велоинфраструктура такими большими темпами не развивается.

Поэтому велосипедисты вынуждены, согласно правилам дорожного движения, пользоваться автомобильными дорогами, зачастую подвергая себя опасности.

В связи с этим велосипедисты, участники велосообществ устроили лежачий протест на ступенях перед КГГА.

Нічого особливого, звичайний ранок під КМДА 😅

Нічого особливого, звичайний ранок під КМДА 😅

P.S. На відео лежачий протест велоспільноти die-in, з вимогами розвитку безпечної велосипедної інфраструктури.

Опубліковано Букви Неділя, 14 червня 2020 р.

велопротест_КГГА велопротест_КГГА велопротест_КГГА велопротест_КГГА велопротест_КГГА велопротест_КГГА велопротест_КГГА велопротест_КГГА

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА Велопротест_КГГА

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

  • Верховная Рада Украины приняла законопроект, который обязывает участников дорожного движения использовать светоотражающие элементы в темное время суток.