Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на новом заводе Tesla в Шанхае.

Об этом сообщает Business Insider.

Маск танцевал на сцене во время презентации внедорожников Model Y.

В своем Twitter-аккаунте он описал свои движения как “NSFW” (не подходит для работы).

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2020 г.



Отметим, что у Маска есть причины быть веселым, поскольку акции Tesla выросли и увеличили рыночную капитализацию компании до более чем 80 миллиардов долларов.

Наряду с открытием своей новой Шанхайской гигафабрики, Tesla объявила о рекордных поставках по всему миру за четвертый квартал 2019 года, включая 92 550 седанов Model 3 и 19 450 внедорожников Model S / X.

Кроме того, общий показатель поставок Tesla за 2019 год составил 367 500, что превысило ее собственные прогнозы и составило 50 %-е увеличение по сравнению с 2018 годом.