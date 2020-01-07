Об этом сообщает Business Insider.
Маск танцевал на сцене во время презентации внедорожников Model Y.
В своем Twitter-аккаунте он описал свои движения как “NSFW” (не подходит для работы).
At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ
— Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2020 г.
Отметим, что у Маска есть причины быть веселым, поскольку акции Tesla выросли и увеличили рыночную капитализацию компании до более чем 80 миллиардов долларов.
Наряду с открытием своей новой Шанхайской гигафабрики, Tesla объявила о рекордных поставках по всему миру за четвертый квартал 2019 года, включая 92 550 седанов Model 3 и 19 450 внедорожников Model S / X.
Кроме того, общий показатель поставок Tesla за 2019 год составил 367 500, что превысило ее собственные прогнозы и составило 50 %-е увеличение по сравнению с 2018 годом.
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