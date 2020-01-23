Я хочу, чтобы вы паниковали: выступление Греты Тунберг на Давосском форуме

#Буквы опубликовали полный текст выступления Тунберг.

“Год назад я приехала в Давос и сказала вам, что наш дом в огне. Я говорила, что хочу, чтобы вы паниковали. Меня предупреждали, что говорить людям о панике по вопросам климата — опасное занятие. Мы не требуем от вас полагаться на технологии, которые сегодня даже не существуют и которые, возможно, никогда не появятся”, – заявила Грета.

Она обвинила мировых лидеров в отказе от снижения выбросов углекислого газа, несмотря на свидетельства надвигающейся климатической катастрофы.

Тунберг напомнила, что если человечество хочет ограничить рост глобальной температуры на 1,5 градуса, то должно соблюдать лимит выбросов СО2 в атмосферу.

“Мы требуем от участников Всемирного экономического форума в этом году из всех компаний, банков, институций и правительств следующее: немедленно прекратить все инвестиции в разведку и добычу ископаемых видов топлива, немедленно остановить все субсидии на ископаемое топливо и немедленно и полностью отказаться от ископаемого топлива. Мы не хотим, чтобы это было сделано в 2050-м, 2030-м или даже в 2021 году. Мы хотим этого прямо сейчас”, – выдвинула требования школьница.

Грета подчеркнула, что не намерена сдаваться.