Reuters в прямом эфире показывает, как выглядит город после взрыва.
Местные власти в режиме онлайн обновляют данные о погибших и пострадавших. На данный момент известно, что погибших уже больше ста, а раненых – больше 4 тысяч.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели 10 спасателей после взрыва, сообщает американский телеканал CNN.
Ущерб, который нанес взрыв, пока что исчисляется миллиардами долларов. По предварительным данным, это от 3 до 5 миллиардов долларов.
Больницы в Бейруте не справляются с количеством пострадавших от взрыва. В отделении скорой помощи одной из больниц люди лежат на полу: некоторые со сломанными конечностями, а некоторые – с осколками стекла в разных частях тела.
В целом, улицы города после взрыва напоминают пепелище: здания разрушены в радиусе нескольких километров от эпицентра.
Под завалами до сих пор могут находится люди.
На фото можно рассмотреть, что в большинстве зданий нет окон, кое-где практически полностью разрушены строения. Также разбросаны разбитые обломки автомобилей. Больше всего пострадала часть города в районе порта.
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Президента Федерации отелей Ливана по туризму Пьер Ачкара заявил, что, взрыв в порту Бейрута повредил 90% отелей.
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- По состоянию на утро 5 августа сообщалось, что от мощного взрыва в Бейруте погибли по меньшей мере 78 человек, еще около 4000 человек ранены.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.