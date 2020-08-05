После вчерашнего взрыва в Бейруте (Ливан) спасатели продолжают разбирать завалы и искать раненных, погибших и выживших.

Reuters в прямом эфире показывает, как выглядит город после взрыва.

Местные власти в режиме онлайн обновляют данные о погибших и пострадавших. На данный момент известно, что погибших уже больше ста, а раненых – больше 4 тысяч.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели 10 спасателей после взрыва, сообщает американский телеканал CNN.

Ущерб, который нанес взрыв, пока что исчисляется миллиардами долларов. По предварительным данным, это от 3 до 5 миллиардов долларов.

Больницы в Бейруте не справляются с количеством пострадавших от взрыва. В отделении скорой помощи одной из больниц люди лежат на полу: некоторые со сломанными конечностями, а некоторые – с осколками стекла в разных частях тела.

В целом, улицы города после взрыва напоминают пепелище: здания разрушены в радиусе нескольких километров от эпицентра.

Под завалами до сих пор могут находится люди.

На фото можно рассмотреть, что в большинстве зданий нет окон, кое-где практически полностью разрушены строения. Также разбросаны разбитые обломки автомобилей. Больше всего пострадала часть города в районе порта.

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Президента Федерации отелей Ливана по туризму Пьер Ачкара заявил, что, взрыв в порту Бейрута повредил 90% отелей.