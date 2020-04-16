В Чернобыльской зоне потушили пожар, который пылал 10 дней. Но картина оставшаяся после него заставляет содрогнуться.

Видео опубликовало “Громадське”.

На кадрах вдоль дорог стоят полностью обгоревшие деревья – никакой зеленой растительности нет.

Стоит отметить, что лес горел возле села Полесское, где до сир пор живет 13 человек.

Пожар в зоне отчуждения пылал 10 дней. Его тушили более 500 человек, а также при помощи авиации.

Огонь уничтожил 17 сел и десятки гектаров леса. Дикие животные остались без дома и еды. Сгорели также туристические локации – полесские хаты и турбазы.

Огонь уничтожил краснокнижные растения.

Причиной пожара в ГСЧС Украины называют поджоги сухостоя и сильный ветер, который распространил огонь.

Згорілий ліс у Чорнобильській зоні Так виглядає згорілий ліс у Чорнобильській зоні — вогонь, який поширився на кілька десятків гектарів, знищив щонайменше 17 сіл, туристичні локації та залишив тварин без домівки й харчів. Що залишилося на місці пожежі — бачив наш Богдан Кутєпов Опубліковано hromadske.ua Середа, 15 квітня 2020 р.

Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.