Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Видео обнародовано на личном YouTube-канале Спейси и называется “KTWK” — сокращенно от “Kill Them with Kindness” (“Убей их своей добротой”).
На видео актер сидит возле камина и поправляет огонь.
“Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества?” — отметил актер, обращаясь к зрителям.
Спейси назвал прошедший год “довольно хорошим”, уточнив, что поправил свое здоровье.
В 2020 году, по словам актера, он хочет “больше добра в этом мире”.
“В свете этого я кое-что поменял в своей жизни, и я хотел бы, чтобы вы присоединились ко мне. По мере приближения к 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в мире было больше добра. О, да, я знаю, о чем вы думаете. Он серьезно? Я предельно серьезен», — отметил Спейси.
“И это не сложно, поверьте мне. В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не нравится, можете пойти в атаку. Но вы также можете не кипятиться и сделать неожиданное… Вы можете убить их добротой”, – добавил актер.
После этого в видео звучит зловещая музыка.
Стоит отметить, что после обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Кевина Спейси, создатели “Карточного домика” отказались от сотрудничества с актером. По сюжету последнего сезона сериала его персонаж Фрэнк Андервуд погибает при невыясненных обстоятельствах.
- В прошлом году на Рождество Кевин Спейси также записал видеообращение в образе героя сериала “Карточный домик” – президента Фрэнка Андервуда. Трехминутное видео было озаглавлено “Let Me be Frank”. Это своеобразная игра слов. Фразу можно перевести как “Позвольте мне быть Фрэнком” или “Позвольте мне быть откровенным”. Данное видео стало первым публичным заявлением актера с осени 2017 года, когда несколько человек обвинили его в домогательствах.