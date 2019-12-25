Известный американский актер Кевин Спейси записал рождественское видео, в котором предстал в образе своего героя из сериала "Карточный домик" — Фрэнка Андервуда.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Видео обнародовано на личном YouTube-канале Спейси и называется “KTWK” — сокращенно от “Kill Them with Kindness” (“Убей их своей добротой”).

На видео актер сидит возле камина и поправляет огонь.

“Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества?” — отметил актер, обращаясь к зрителям.

Спейси назвал прошедший год “довольно хорошим”, уточнив, что поправил свое здоровье.

В 2020 году, по словам актера, он хочет “больше добра в этом мире”.

“В свете этого я кое-что поменял в своей жизни, и я хотел бы, чтобы вы присоединились ко мне. По мере приближения к 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в мире было больше добра. О, да, я знаю, о чем вы думаете. Он серьезно? Я предельно серьезен», — отметил Спейси.

“И это не сложно, поверьте мне. В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не нравится, можете пойти в атаку. Но вы также можете не кипятиться и сделать неожиданное… Вы можете убить их добротой”, – добавил актер.

После этого в видео звучит зловещая музыка.

Стоит отметить, что после обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Кевина Спейси, создатели “Карточного домика” отказались от сотрудничества с актером. По сюжету последнего сезона сериала его персонаж Фрэнк Андервуд погибает при невыясненных обстоятельствах.