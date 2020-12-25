Об этом сообщает NBC News.

Стоит отметить, что в течение последних лет Спейси каждый год в канун Рождества публикует на своем YouTube-канале подобные видео. Нынешнее – уже третье по счету.

Первый ролик был выпущен в декабре 2018 года – спустя год после того, как актера обвинили в сексуальных домогательствах, и он перестал сниматься в кино.

И если в двух предыдущих обращениях Спейси предстал в образе Фрэнка Андервуда (его героя из сериала “Карточный домик”), то последнее видео актер записал уже от своего лица.

В новом видео Спейси обращается к людям, которые столкнулись с трудностями или задумываются о самоубийстве.

По словам актера, в 2020 году многие люди рассказывали ему о своих проблемах. Кое-кто признавался в мыслях о том, чтобы покончить с собой. Это сподвигло Спейси отойти от выбранного им ранее для обращений образа Андервуда.

“В этом году многие люди поделились со мной своими трудностями. Я был способен понять их из-за собственных проблем. И хотя для меня было большой честью предложить им поддержку, я должен сказать честно: это было выше моих сил и больше меня. Потому что, как это ни прискорбно, по рассказам многих людей, их дела стали настолько плохи, что они попытались покончить с собой. И для меня этого достаточно, чтобы в этом году избрать иной подход, признать их боль и сказать всем, кто борется с этой идеей или раздумывает над ней: “Пожалуйста, не делайте этот шаг”, – отметил актер в своем обращении.

“Если вы больше не можете находиться там, где вы находитесь, если вы страдаете, если вам нужна помощь, если вы чувствуете вину или стыд, если вы боретесь со своей идентичностью, если вас прижали к стене или если вы чувствуете, что выхода нет… Какой бы ни была ваша ситуация, я обещаю вам: выход есть”, – добавил Спейси.

Он подчеркнул, что и сейчас, во время Рождества, и после него, всегда найдутся люди, “которые могут понять и помочь, даже если вы этого не чувствуете”.

“Вы не одиноки”, – заявил Спейси.

Актер пожелал счастливого Рождества и Нового года и заверил, что новый год станет лучше.

“Я хочу пожелать вам счастливого Рождества, прекрасного 2021 года и сказать всем, кто страдает: “Станет лучше. Определенно станет лучше”. Счастливых праздников”, – подытожил Спейси.

Обращение заканчивается титрами с номером американской национальной горячей линии по предотвращению самоубийств.

Как известно, в 2017 году актер Энтони Рэпп публично обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Он утверждал, что это произошло в 1986 году на вечеринке, когда ему было 14 лет.

Впоследствии Спейси обвинили в домогательствах и другие мужчины. Против актера были поданы несколько исков.

До суда дошло одно из дел: о том, что в 2016 году Спейси приставал к 18-летнему юноше в ресторане. В 2019 году это дело прекратили, с актера сняли обвинения в сексуальных домогательствах.

Все эти события привели к тому, что карьера актера была фактически разрушена. Спейси сняли с главной роли в сериале “Карточный домик”. Сцены с актером вырезали из фильма “Все деньги мира”. Кроме того, актера лишили премии “Эмми”.

Спейси перестал сниматься в фильмах и телешоу.