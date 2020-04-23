Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
22 апреля в Днепровском районе столицы, в одной из квартир возник пожар. Пламя быстро охватило комнату, а дым заволок всю квартиру.
“Шансы спастись у кого-либо были минимальные. Но трудно представить, насколько мизерные шансы на спасение домашних животных, которые в страхе и панике, прячутся в глубокие уголки помещений, делая еще более невозможным свое спасение”, – говорится в сообщении.
Тем не менее пожарным удалось спасти не только хозяина квартиры, но двух котов, которые сильно надышались дыма.
“Поэтому пожарным пришлось реанимировать их с помощью аппаратов со сжатым воздухом”, – отмечают в ГСЧС, подчеркивая, что котов дальше ждет реабилитация.
Як страшно звучить слово «пожежа». У голові кожного з нас воно супроводжується думками по жахливе пекуче полум’я, та страшний їдкий дим, який не дає змоги дихати. Це страшна подія, і ніхто з нас не хотів би стикнутися з цим у своєму житті.
Однак, не всім щастить.. Як приклад, вчора в Дніпровському районі столиці, в одній з квартир виникла пожежа. Полум’я швидко охопило кімнату, а дим заповнив весь простір квартири. Шанси врятуватися у будь-кого були мінімальні. Але важко уявити, наскільки мізерні шанси на порятунок домашніх тварин, які в страху та паніці, ховаються в найглибші кутки приміщень, ще більше унеможливлюючи свій порятунок. Та незважаючи на це, наші янголи-охоронці, врятували не тільки господаря квартири, а двох його чотирилапих улюбленців. Муркотики були дуже налякані та сильно надихались диму, тому пожежним довелось реанімувати їх за допомогою апаратів на стисненому повітрі. Але жахи залишились позаду, а попереду їх чекає реабілітація.
Дякуємо за роботу та самовіддану працю наших вогнеборців!Щодня вони готові ризикувати своїм життям заради спасіння інших! Дякуємо не байдужим волонтерам, які тепер опікуються долею котиків. І за це їм низький уклін!
Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 23 квітня 2020 р.
На видео слышно, как один из котов после проведенной манипуляции жалобно мяукает.
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