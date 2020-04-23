Порятунок чотирилапих

Як страшно звучить слово «пожежа». У голові кожного з нас воно супроводжується думками по жахливе пекуче полум’я, та страшний їдкий дим, який не дає змоги дихати. Це страшна подія, і ніхто з нас не хотів би стикнутися з цим у своєму житті.

Однак, не всім щастить.. Як приклад, вчора в Дніпровському районі столиці, в одній з квартир виникла пожежа. Полум’я швидко охопило кімнату, а дим заповнив весь простір квартири. Шанси врятуватися у будь-кого були мінімальні. Але важко уявити, наскільки мізерні шанси на порятунок домашніх тварин, які в страху та паніці, ховаються в найглибші кутки приміщень, ще більше унеможливлюючи свій порятунок. Та незважаючи на це, наші янголи-охоронці, врятували не тільки господаря квартири, а двох його чотирилапих улюбленців. Муркотики були дуже налякані та сильно надихались диму, тому пожежним довелось реанімувати їх за допомогою апаратів на стисненому повітрі. Але жахи залишились позаду, а попереду їх чекає реабілітація.

Дякуємо за роботу та самовіддану працю наших вогнеборців!Щодня вони готові ризикувати своїм життям заради спасіння інших! Дякуємо не байдужим волонтерам, які тепер опікуються долею котиків. І за це їм низький уклін!

Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Четвер, 23 квітня 2020 р.