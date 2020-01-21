Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фильм выйдет в эфир 5 апреля на YouTube-канале Oxygen.

Двухчасовой документальный фильм расскажет об опыте Ким Кардашьян в качестве адвоката и истории заключенных, приговоренных к длительным срокам.

В частности, в картине покажут четырех американцев, осужденных на длительные тюремные сроки. Среди них – жертва торговли людьми и женщина, которая убила домогавшегося ее члена семьи. Все эти заключенные считают, что получили несправедливые приговоры.

“Как только вы услышите обстоятельства, побудившие их принять эти решения, ваше сердце полностью откроется. Я надеюсь, что это шаг к раскрытию сердец и умов людей. И затем, надеюсь, они могут помочь изменить некоторые реальные законы, которые действительно должны быть изменены”, – отметила Кардашьян.

Исполнительный продюсер Винс ДиПерсио считает, что Ким принимает на себя “значительную долю риска”, выступая за освобождение заключенных.

“Она является общеизвестной фигурой, и у нее большой бренд. Не дай Бог, чтобы кто-то вышел и сделал что-то ужасное, но Ким готова пойти на такой риск”, – сказал он.

Кардашьян также рассказала, что никто из тех, кому она помогла, не пытался использовать ее связи в индустрии развлечений для дополнительной помощи. В то же время, она сама направляет их в организации, которые помогают им найти работу.

Отмечается, что звезда начала выступать за реформу уголовного правосудия после того, как в 2018 году она убедила американского президента Дональда Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мари Джонсон, которая отбывала пожизненное заключение за хранение наркотиков и организацию их сбыта.