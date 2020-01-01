Об этом пишет издание New Atlas.
“Разработанная китайской Elephant Robotics, MarsCat может автономно передвигаться в доме своего владельца благодаря шестнадцати моторизованным суставам”, – сказано в сообщении.
Кроме обычной ходьбы, кошка-робот може также играть, спать и закапывать мнимые отходы в мусорном баке.
Механизированное животное имеет камеру, микрофон, динамик, микропроцессор Raspberry Pi, а также шесть датчиков прикосновения.
Встроенные технологии дают возможность роботу-кошке распознавать игрушки и препятствия, а также реагировать на команды людей.
Со временем личность кошки будет меняться в зависимости от манеры общения человека с ней.
И касаемо шести эмоций роботизированного питомца, это: энтузиазм, безразличие, энергичность, лень, желание общаться и застенчивость.
Сейчас компания собирает деньги на Kickstarter для данного продукта. При пожертвовании 649 долларов в Elephant Robotics пообещали прислать благодетелю один экземпляр “электрокошки”.
Стоимость роботизированного животного для продажи будет составлять 1299 долларов.
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