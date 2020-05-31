Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы с Днем города вместе с известным американским актером и политиком, бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером.

Видеопоздравление обнародовано на Facebook-странице и YouTube-канале Кличко.

На видеозаписи запечатлены виды Киева, показана повседневная жизнь столицы. Фоном звучит известная песня “Як тебе не любити, Києве мій!”, которая с 2014 года является гимном столицы Украины. Люди подпевают.

Ближе к концу ролика появляется Виталий Кличко, который по видеочату учит Шварценеггера произносить строчку: “Як тебе не любити, Києве мій!”

И актер вслед за мэром Киева повторяет эту фразу.

“Это видео о любви. Любовь каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев – это город, который знают и любят во всем мире. Киев – это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!” – написал Кличко в Facebook.

Стоит отметить, что Арнольд Шварценеггер приезжал в Киев. Он впервые посетил столицу Украины в октябре 2018 года, встретился с Виталием Кличко и заявил, что “влюбился в город”.