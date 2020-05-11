Видео из мастерской, где сделали один из макетов, Кличко опубликовал в Facebook.

“Мы готовимся через несколько месяцев уже представить вот такой объект — фонтан, памятник, звон храма Киева. И над городом Киевом парит архистратиг Михаил, который защищает наш город в разные времена”, — сказал он.

Мэр отметил, что фонтан будет символизировать Днепр и киевские холмы. Он уточнил, что скульптура на видео лишь прототип, а оригинал будет вдвое больше.

“Убежден, что это будет один из магнитов и для всех киевлян, и для тех, кто приезжает в наш самый лучший город”, — подытожил Кличко.