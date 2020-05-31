Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“К сожалению, в этом году мы были вынуждены изменить формат. На 28-й пробег вышла команда амбассадоров пробега. Мы преодолели дистанцию ​​в 5 километров за всех киевлян. Забег проходил 35 минут. За это время онлайн зарегистрировалось более 3700 участников. Организаторам удалось собрать более 370 тысяч гривен. Впрочем, вклад – 100 гривен – можно сделать и после окончания пробега”, – отметил Кличко.

Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанамиПробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами Пробег под каштанами

Фото: kiev.klichko.org

На видео, которое опубликовал мэр, видно, что в пробеге участвует он и еще 10 человек.