Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
“К сожалению, в этом году мы были вынуждены изменить формат. На 28-й пробег вышла команда амбассадоров пробега. Мы преодолели дистанцию в 5 километров за всех киевлян. Забег проходил 35 минут. За это время онлайн зарегистрировалось более 3700 участников. Организаторам удалось собрать более 370 тысяч гривен. Впрочем, вклад – 100 гривен – можно сделать и после окончания пробега”, – отметил Кличко.
Фото: kiev.klichko.org
На видео, которое опубликовал мэр, видно, что в пробеге участвует он и еще 10 человек.
- Все мероприятия ко Дню Киева в этом году проходили в онлайн-формате в связи со вспышкой коронавируса и карантином.