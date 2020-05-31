Традиционный благотворительный "Пробег под каштанами", в этом году проходил в онлайн-формате и собрал более 370 тысяч гривен.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“К сожалению, в этом году мы были вынуждены изменить формат. На 28-й пробег вышла команда амбассадоров пробега. Мы преодолели дистанцию ​​в 5 километров за всех киевлян. Забег проходил 35 минут. За это время онлайн зарегистрировалось более 3700 участников. Организаторам удалось собрать более 370 тысяч гривен. Впрочем, вклад – 100 гривен – можно сделать и после окончания пробега”, – отметил Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

На видео, которое опубликовал мэр, видно, что в пробеге участвует он и еще 10 человек.