Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
“Сенсации бывают разные”, – сказал Кличко.
После чего жестами показал несколько различных размеров “сенсаций”.
“Сенсации бывают маленькие, средние и большие”, – показал мэр Киева.
Напомним, что во время вчерашнего брифинга Кличко оговорился и сказал “писька” вместо “після”, а также имел проблемы со словом “сенсационный”.
- Ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что намерен в третий раз баллотироваться на должность городского главы столицы.