Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Сенсации бывают разные”, – сказал Кличко.

После чего жестами показал несколько различных размеров “сенсаций”.

“Сенсации бывают маленькие, средние и большие”, – показал мэр Киева.

Напомним, что во время вчерашнего брифинга Кличко оговорился и сказал “писька” вместо “після”, а также имел проблемы со словом “сенсационный”.

  • Ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что намерен в третий раз баллотироваться на должность городского главы столицы.