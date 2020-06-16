Мэр Киева Виталий Кличко снял видео, где обыграл свою недавнюю оговорку со словом "после" и "сенсационный".

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Сенсации бывают разные”, – сказал Кличко.

После чего жестами показал несколько различных размеров “сенсаций”.

“Сенсации бывают маленькие, средние и большие”, – показал мэр Киева.

Напомним, что во время вчерашнего брифинга Кличко оговорился и сказал “писька” вместо “після”, а также имел проблемы со словом “сенсационный”.