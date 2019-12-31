Клип на песню Smells Like Teen Spirit группы Nirvana стал одним из самых просмотренных музыкальных видео 90-х, набрав миллиард просмотров на YouTube.

Об этом сообщается на странице музыкантов в Facebook.

Smells Like Teen Spirit была выпущена в 1991 году в составе альбома Nevermind. Официальное видео на песню было выложено в сеть в июне 2009 года.

Добавим, что музыкальное видео Smells Like Teen Spirit было награждено двумя премиями MTV Video Music Awards.

Издание NME отмечает, что клип на песню Smells Like Teen Spirit стал вторым роликом 90-х годов, набравшим миллиард просмотров. Первое место принадлежит композиции November Rain группы Guns N’ Roses, у которой на 1,3 млрд просмотров.

На третьем месте сейчас находится клип группы Cranberries на песню Zombie с 980 млн просмотрами.