Королева Великобритании Елизавета II в субботу, 13 июня, отпраздновала свой официальный 94-й день рождения. В этом году из-за эпидемии коронавируса церемония была очень скромной.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Так, традиционный военный парад “Trooping the Colour” в центре Лондона у Букингемского дворца на этот раз не проводился.

Вместо этого 94-летняя королева в Виндзорском замке приняла поздравления от сводного полка валлийских гвардейцев. Они промаршировали перед Елизаветой II с учетом требований социального дистанцирования. Кроме того, был осуществлен артиллерийский салют.

Королева, одетая в легкое пальто и шляпку, улыбалась и выглядела довольной.

Стоит отметить, что обычно на параде по случаю дня рождения Елизаветы II присутствуют члены королевской семьи, а также тысячи зрителей. Британцы заранее занимающих места на улице, чтобы увидеть действо.

Однако сегодня церемония проходила без приглашенных гостей и зрителей.

Настоящий день рождения Елизавета II отмечает 21 апреля. Официальный день рождения королевы не совпадает с настоящим и обычно отмечается во вторую субботу июня.

Традиция отмечать день рождения дважды у британских монархов зародилась при короле Георге II в 1748 году, который родился в ноябре, но любил праздновать летом.

Королева Елизавета II впервые отметила официальный день рождения в Виндзорском замке. До этого подобное мероприятие проходило там в 1895 году при королеве Виктории.

За время 68-летнего правления Елизаветы II торжественные мероприятия в Лондоне были отменены лишь однажды: в 1955 году из-за общенациональной забастовки железнодорожников.

Стоит отметить, что королева вместе со своим 99-летним супругом, герцогом Эдинбургским, находится на самоизоляции в Виндзорском замке.