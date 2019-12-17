В социальных сетях появились видео отрывков с концерта, сообщают #Буквы.

В номере новогодней программы Дональд Трамп якобы звонит президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.

Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут “не очень”. Он просит Зеленского одолжить полиграф для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте.

Чтобы доказать, что “он на одной волне” с Зеленским, Трамп снимает штаны и играет на пианино знаменитый рождественский хит Jingle Bells, зал при этом взрывается смехом.

Отметим, что похожий номер был в репертуаре самого Зеленского, когда тот выступал в составе “Квартала”.

Напомним, ранее в американской юмористической передаче Last Week Tonight with John Oliver показали, как известный номер, где нынешний президент Украины Владимир Зеленский играет на рояле без штанов.

“Смысл в том, что все части этого глупого Уотергейта еще тупее, чем вы можете себе представить. И даже сам украинский президент Владимир Зеленский выглядит бессмысленным дураком. Ранее он был комиком, который играл в сериале роль президента Украины. Хотя интересный факт. Одна из его комических сцен, где он и другой артист изображали, что играют на рояле с помощью … Ну, сами увидите. Так, он играет на пианино своим х*ром. Но задумайтесь о пареньке рядом с ним. Почему же его не выбрали президентом Украины? Пройдет всего несколько лет и он закончит, играя свою х*ромузику в одиночестве по забегаловках. Шоу-бизнес жесток”, – заявил ведущий Джон Оливер и обнародовал несколько секунд из выступления “Квартала 95”.