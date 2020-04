#Буквы рассказывают, как проходил концерт.

В концерте, который проводили благотворительная организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения, принимали участие Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, The Killers, Тейлор Свифт, Стиви Уандер, Леди Гага, The Rolling Stones, Селин Дион, Элтон Джон, Шон Мендес, Лиззо и многие другие.

Свои обращения для медиков записали актеры, телеведущие: Мэттью Макконахи, Идрис Эльба, Опра Уинфри, Мишель Обама, Сара Джессика Паркер, Джеймс Макэвой, Сэмюэл Л. Джексон. Вели шоу Джимми Фэллон, Стивен Кольбер и Джимми Киммел.

Концерт по праву можно назвать историческим.

Предлагаем посмотреть на самые яркие фрагменты выступлений:

𝕀𝕥 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥𝕖𝕕 𝕠𝕦𝕥 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒 𝕜𝕚𝕤𝕤

ℍ𝕠𝕨 𝕕𝕚𝕕 𝕚𝕥 𝕖𝕟𝕕 𝕦𝕡 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕥𝕙𝕚𝕤?

Thank you for bringing Mr. Brightside to One World: #TogetherAtHome, @TheKillers 🔥🔥🔥

Take the pledge to stay at home at https://t.co/vkw0PGlsqR. pic.twitter.com/EAEQhyjT4I

— Global Citizen UK (@GlblCtznUK) April 18, 2020