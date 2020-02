Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Клип представляет собой танцевальное видео с балетом и многочисленными персонажами в кадре. Действие происходит в футуристическом будущем – в пустыне. Певица же в клипе изображает внеземную красавицу с розовыми волосами, которая ищет любовь.

Как информирует издание Variety, над клипом работал австралийский режиссер Дэниел Аскилл. Интересно, что видео было полностью снято на iPhone 11 Pro.

“Stupid Love” – первый сольный сингл певицы с момента выхода в 2017 году песни “The Cure”. В промежутке Леди Гага работала над саундтреками к фильму “A Star Is Born” (“Звезда родилась”), в котором сыграла главную роль.

Как сообщает Vogue.ua, ожидается, что “Stupid Love” войдет в шестой студийный альбом певицы. По слухам, он будет называться “Chromatica” и выйдет уже в этом году.

“STUPID LOVE”

THE NEW SINGLE & MUSIC VIDEO

OUT NOW: https://t.co/hLtxNCiuJw#StupidLove #ShotOniPhone pic.twitter.com/QLF3Cx1mcw

— Lady Gaga (@ladygaga) February 28, 2020