Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена: видео

Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале Байдена.
Певица была одета в темно-синий пиджак с пышной юбкой ярко-красного цвета. Ее образ дополняли эффектные красные губы, а также прическа в виде косы, в которую была вплетена черная лента.
Платье украшала большая брошь в виде золотой птицы.
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- Сегодня, 20 января, в США началась официальная церемония принятия присяги новоизбранным президентом Джозефом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Хронику инаугурационного дня рассказывают #Буквы.