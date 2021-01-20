Леди Гага спела гимн США на инаугурации Байдена: видео

Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале Байдена.

Певица была одета в темно-синий пиджак с пышной юбкой ярко-красного цвета. Ее образ дополняли эффектные красные губы, а также прическа в виде косы, в которую была вплетена черная лента.

Платье украшала большая брошь в виде золотой птицы.

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