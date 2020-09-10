Сегодня утром жители Сан-Франциско из-за пожара "проснулись на Марсе".

Видео города в красной мгле появились в Сети.

Апокалиптический пейзаж появился благодаря сочетанию дыма от горящих лесов, который навис над слоем морского тумана.

Через окрашенный в темно-оранжевый цвет неба многим жителям города показалось, что теперь Сан-Франциско находится на Марсе.

Несмотря на оранжевый туман, жители района залива не чувствовали запаха дыма, пишет San Francisco Chronicle со ссылкой на данные местного Управления по качеству воздуха.

Там же пояснили, что необычный цвет неба вызван скоплением частиц дыма, принесенного из северной части штата. Они пропускают только желтый, оранжевый и красный свет, а синий рассеивают.