Ролик опубликован на YouTube-канале киностудии.

В фильме будет рассказана предыстория Наташи Романофф — супергероини Черной Вдовы. Впервые она появилась на экране в фильме “Железный человек 2”. Затем героиня фигурировала в двух частях “Первого мстителя” и нескольких частях “Мстителей”. События новой картины развернутся до “Мстителей: Противостояние” и прольют свет на таинственную биографию Наташи Романофф.

“Черная Вдова” станет 24-м фильмом киновселенной, созданной по комиксам Marvel. Также в фильме снялись Флоренс Пью, Дэвид Харбор и др.

В украинский прокат фильм выйдет 30 апреля 2020 года.