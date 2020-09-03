Об этом сообщает Reuters.

У нового седана два варианта двигателя, большой сенсорный экран с новой развлекательной системой MBUX, а также – более активную технологию безопасности.

Это флагманская серия седанов компании.

А вот внешних изменений практически нет. Капот новой модели стал длиннее. Впервые за три поколения моделей S-Class седан получил горизонтальные задние фонари.

Еще одна новинка – на внутренней стороне зеркал появились новые “аэростаты”. Они помогают улучшить воздушный поток.

Важный нюанс. Коэффициент лобового сопротивления седана – 0,22, что делает его одним из самых аэродинамичных автомобилей в мире. Лучше показатель только у Tesla Model S – 0,24.

Интересно, что в новой модели на 27 ручек и циферблатов меньше, чем у предыдущей. Их заменили на сенсорные и голосовые команды.

Помимо большого основного сенсорного экрана, в автомобиле также есть четыре дисплея по всей кабине. В задней части салона также доступны три дополнительных экрана: два установлены на спинках передних сидений, и третий – в центральной консоли.

Стоит отметить, что водитель и пассажиры на заднем сидении могут получить доступ к личным профилям на центральном экране и экранах задних сидений с помощью голосовых команд. На каждом их экранов можно установить до семи профилей пользователей.

Говоря о салоне седана, там теперь доступна функция внешнего освещения, в которой встроены светодиоды.

Что касается безопасности, то в автомобиле есть автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль с остановками, активный ассистент рулевого управления, помощь при удержании полосы движения, помощь при смене полосы движения, распознавание дорожных знаков, предупреждение о перекрестном движении спереди и сзади и активный мониторинг слепых зон.

Какая стоимость седана – пока неизвестно. Но это будет точно дороже предыдущей версии авто, стоимость которой превышала 94 тысячи долларов.

Машина появится в продаже в первой половине 2021 года.