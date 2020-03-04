Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Отмечается, что это проект Института гигиены труда и окружающей среды (Министерствоохраны здоровья) в сотрудничестве с музыкантом Khac Hung, певцом Erik и певцом Min.

В клипе рассказывают, что стоит делать, чтобы обезопасить себя: заниматься физкультурой, соблюдать гигиену и чистоту в доме, не трогать руками лицо.

“Давайте мыть руки, не трогать ими глаза, нос и рот, воздерживаться от выхода на улицу. Вместе мы победим коронавирус”, — поется в песне.

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