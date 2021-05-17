«Міс Всесвіт-2021» стала представниця Мексики: відео

Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Цьогорічний конкурс відбувся у штаті Флорида (США). У ньому взяли участь більш як 70 країн. Вже в третій раз найкрасивішою дівчиною у всесвіті стає уродженка Мексики.
The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I
— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021
WHO ARE YOU? #missuniverse pic.twitter.com/WFPhNz4zO6
— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021
Друге місце зайняла представниця Індії, третє місце посіла дівчина від Бразилії, четверте – домініканка і п’яте – конкурсантка від Перу.
За всю історію конкурсу мексиканки ставали “Міс Всесвіт” тільки в 1991 і 2010 роках. Абсолютне лідерство в конкурсі займає США – представниці цієї країни вісім разів перемагали в цьому конкурсі краси.
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Переможницею в конкурсі національних костюмів стала представниця М’янми Тузар Вінт Лвін. На конкурсі вона вийшла із плакатом у руках, на якому був надпис “Pray for Myanmar” (Моліться за М’янму).
Що відомо про «Міс Всесвіт-2021»?
Меса має вчену ступінь в області розробки програмного забезпечення та “пишається тим, що вона отримала диплом за спеціальністю, в якій переважають чоловіки”. Крім роботи програмістом дівчина є сертифікованим візажистом, а також туристичним амбассадором мексиканського штату Чіуауа.
Меса також є активісткою, яка виступає проти гендерного насильства і займається допомогою бідним в Китаї і Індії та Індонезії в рамках благодійних проектів. Також вона відмовилася від м’яса і тваринних продуктів і стала веганкою.
Вона займається кросфітом і екстремальними видами спорту, зокрема сандбордингом.
Андреа Меса не вперше бере участь у міжнародному конкурсі краси: у 2017 році вона вже спробувала щастя на “Міс Світу” і зайняла на ньому друге місце.
Нагадаємо, що Єлизаветі Ястремській, учасниці конкурсу “Міс Всесвіт” від України, спочатку відмовили в американській візі. У Ястремської в Маямі живе рідна сестра, яка вийшла заміж за американця. Крім цього, візовому офіцерові не сподобалося те, що учасниця незаміжня й у неї немає дітей.
Після публічного розголосу ситуації з візою дівчині таки дозволили в’їзд до США.
- Раніше переможниця конкурсу краси “Міс Україна-2019” Маргарита Паша опинилася в центрі мовного скандалу. Спочатку вона відмовилася спілкуватися з телеведучою Катериною Осадчою українською мовою для програми “Світське життя”. Паша на своїй сторінці в Instagram написала велике повідомлення з роздумами, а наприкінці зазначила, що хоче викладати свої думки в блозі російською мовою, а кому не подобається – може відписатися. Згодом вона написала ще один пост, але вже українською мовою, в якому заявила, що любить свою країну та її багатонаціональність.