«Міс Всесвіт-2021» стала представниця Мексики: відео

Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Цьогорічний конкурс відбувся у штаті Флорида (США). У ньому взяли участь більш як 70 країн. Вже в третій раз найкрасивішою дівчиною у всесвіті стає уродженка Мексики.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021