Об этом говорится на странице бригады в Facebook.
“Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций”, – отмечают украинские военные.
Кроме того, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ неоднократно фиксировала эту переносную станцию наземной разведки.
- Ранее сообщалось, что террористы так называемой ДНР провели военный парад во временно оккупированном Донецке.