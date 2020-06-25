Бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила точечным ударом уничтожили новую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" российского производства, которую неоднократно использовали против украинских военных на Донбассе.

Об этом говорится на странице бригады в Facebook.

“Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций”, – отмечают украинские военные.

Кроме того, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ неоднократно фиксировала эту переносную станцию наземной разведки.