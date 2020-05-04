Киев накрыла гроза, местами с градом. Ливень был непродолжительным, но успел затопить некоторые улицы столицы.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Непогода накрыла все районы столицы. В частности, особенно сильный дождь прошел в Шевченковском, Соломенском и Оболонском районах Киева.

Ливень был довольно мощным, а плотность града – высокой. За считанные минуты столичные улицы превратились в реки.

Жители Киева также выкладывают в соцсети видео грозы.

Переглянути цей допис в Instagram #kyiv #дождь Допис, поширений Maryna Dmytryshyna (@maryna_dmytryshyna) 4 Тра 2020 р. о 5:47 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Снег и Град в МАЕ!🤭😱 #непогода#снег#град#дождь#холодно#потоп#карантин#погода#тучи#солнце#темно#дождик#сливы#машины#явшоке Допис, поширений Marisha⭐️ (@ramseyf7) 4 Тра 2020 р. о 6:13 PDT

Например, жители Оболони показали, что затопило проспект Героев Сталинграда, и теперь машины вынуждены буквально “плыть” по дороге.

Переглянути цей допис в Instagram Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись Допис, поширений argal.myatnuy (@argal.myatnuy) 4 Тра 2020 р. о 7:03 PDT

Так выглядит локальный потоп в районе Севастопольской площади.

Ливень затопил улицы на Черниговской и Кудряшова, а также на Соломенке.

Вот так выглядит улица Бальзака.

Переглянути цей допис в Instagram Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись Допис, поширений argal.myatnuy (@argal.myatnuy) 4 Тра 2020 р. о 7:03 PDT