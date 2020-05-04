Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Непогода накрыла все районы столицы. В частности, особенно сильный дождь прошел в Шевченковском,  Соломенском и Оболонском районах Киева.

Ливень был довольно мощным, а плотность града – высокой. За считанные минуты столичные улицы превратились в реки.

Жители Киева также выкладывают в соцсети видео грозы.

 

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#kyiv #дождь

Допис, поширений Maryna Dmytryshyna (@maryna_dmytryshyna)

Например, жители Оболони показали, что затопило проспект Героев Сталинграда, и теперь машины вынуждены буквально “плыть” по дороге.

 

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Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись

Допис, поширений argal.myatnuy (@argal.myatnuy)

Так выглядит локальный потоп в районе Севастопольской площади.

Ливень затопил улицы на Черниговской и Кудряшова, а также на Соломенке.

Вот так выглядит улица Бальзака.

 

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Після дощика… вул. Бальзака. Троєщина . @kyivoperative

Допис, поширений Troeschina.Live (@troeschina.live)

 

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Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись

Допис, поширений argal.myatnuy (@argal.myatnuy)