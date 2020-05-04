Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Непогода накрыла все районы столицы. В частности, особенно сильный дождь прошел в Шевченковском, Соломенском и Оболонском районах Киева.
Ливень был довольно мощным, а плотность града – высокой. За считанные минуты столичные улицы превратились в реки.
Жители Киева также выкладывают в соцсети видео грозы.
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Снег и Град в МАЕ!🤭😱 #непогода#снег#град#дождь#холодно#потоп#карантин#погода#тучи#солнце#темно#дождик#сливы#машины#явшоке
Например, жители Оболони показали, что затопило проспект Героев Сталинграда, и теперь машины вынуждены буквально “плыть” по дороге.
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Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись
Так выглядит локальный потоп в районе Севастопольской площади.
Ливень затопил улицы на Черниговской и Кудряшова, а также на Соломенке.
Вот так выглядит улица Бальзака.
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Не сдавайся, как они.. 👍👍😁 #киев#дождь#ливень#оболонь#потоп#тонем#несдавайся#улыбнись
- Сегодня, 4 мая, по всей Украине прогнозируется дожди с грозами, температура воздуха будет колебаться от +15 °C до +23 °C, а в некоторых областях и до +25 °C.