Об этом сообщает Volcano Discovery.

Вулкан проснулся в воскресенье, 13 декабря. Этому предшествовало землетрясение магнитудой в 2,7. Лава и вулканическая порода с пеплом начали покрывать прилегающую территорию.

Интенсивность извержения возросла до высокой, фонтаны лавы периодически достигали в высоту 100 метров, шлейфы пепла растягивались до пяти километров.

Этна является самым высоким и самым активным вулканом Европы. По разным данным, высота вулкана колеблется от 3326 до 3350 метров – она меняется с каждым извержением. Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров – примерно раз в три месяца один из них извергается.