Об этом сообщает Volcano Discovery.

Вулкан проснулся в воскресенье, 13 декабря. Этому предшествовало землетрясение магнитудой в 2,7. Лава и вулканическая порода с пеплом начали покрывать прилегающую территорию.

Интенсивность извержения возросла до высокой, фонтаны лавы периодически достигали в высоту 100 метров, шлейфы пепла растягивались до пяти километров.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna‘s Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT — Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020

Watch spectacular volcanic eruptions from Italy’s Mount Etna, Europe’s most active volcano pic.twitter.com/XlL4MCLeoN — Reuters (@Reuters) December 14, 2020

Этна является самым высоким и самым активным вулканом Европы. По разным данным, высота вулкана колеблется от 3326 до 3350 метров – она меняется с каждым извержением. Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров – примерно раз в три месяца один из них извергается.