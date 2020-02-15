#Буквы собрали песни участников сегодняшнего отбора.
MOONZOO feat. F. M. F. Sure – Maze
FO SHO – BLCK SQR
Элина Иващенко – Get Up
Александр Порядинский – Savior
GARNA – Who We Are?
KHAYAT – Call For Love
David Axelrod – HORIZON
TVORCHI – Bonfire
Жюри национального отбора – шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор “Хіт FM” Виталий Дроздов.
Несменный ведущий нацотбора – шоумен Сергей Притула.
Участники, которые по результатам голосования членов жюри и зрителей пройдут в финал, выступят 22 февраля. Тогда и определится представитель Украины на песенном конкурсе.
Конкурс “Евровидение-2020” состоится в городе Роттердам (Нидерланды). Первый и второй полуфиналы – 12 и 14 мая соответственно, а финал – 16 мая.
- На международном песенном конкурсе “Евровидение-2020”, который в мае состоится в Роттердаме (Нидерланды), Украина выступит в первом полуфинале.
- Ранее организаторы презентовали официальный логотип международного песенного конкурса “Евровидение-2020”, который в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Он выполнен в форме прерывистого круга, составленного из флагов 41 страны-участницы в порядке их первого участия.
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