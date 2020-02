#Буквы собрали песни участников сегодняшнего отбора.

MOONZOO feat. F. M. F. Sure – Maze

FO SHO – BLCK SQR

Элина Иващенко – Get Up

Александр Порядинский – Savior

GARNA – Who We Are?

KHAYAT – Call For Love

David Axelrod – HORIZON

TVORCHI – Bonfire

Жюри национального отбора – шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль и гендиректор “Хіт FM” Виталий Дроздов.

Несменный ведущий нацотбора – шоумен Сергей Притула.

Участники, которые по результатам голосования членов жюри и зрителей пройдут в финал, выступят 22 февраля. Тогда и определится представитель Украины на песенном конкурсе.

Конкурс “Евровидение-2020” состоится в городе Роттердам (Нидерланды). Первый и второй полуфиналы – 12 и 14 мая соответственно, а финал – 16 мая.