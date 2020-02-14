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Настя Каменских в День Валентина презентовала клип о страсти и пылкой любви

Украинская певица Настя Каменских презентовала клип на песню "Lollipop", записанную совместно с испанским исполнителем Juan Magan.

Пятница, 14 февраля 2020, 12:29

Фото из открытых источников

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что Juan Magan признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра “Electro Latino” и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio и др.

“Этот клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть. Мне безумно нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею. У нас получилась крутая коллаборация. “Lollipop” – это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым”, – подчеркнула Каменских.

Песню была записана на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. На этой студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и другие.

 

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Счастлива порадовать вас нашей совместной работой @juanmagan! Смотрите горячий клип «Lollipop» уже на youtube NKofficial по ссылке в моем профиле❤️ ⠀ Большая гордость поработать с Juan Magan, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра «Electro Latino» и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio и др. ⠀ Спасибо тебе за теплые слова о нашей совместной работе: «NK – необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт», – прокомментировал Juan Magan. ⠀ Этот клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть. ⠀ Мне безумно нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею. У нас получилась крутая коллаборация. «Lollipop» – это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым💋 ⠀ Песню мы записывали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. На этой студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и другие. ⠀ Рады создавать музыку, которая не знает границ! 🇪🇸 + 🇺🇦 ⠀ @tatabelinina это наша очередная работа после «Peligroso» и снова это ❤️💥 ______ Info for media: [email protected] #nice2cu #vipmusicrecords

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

  • В декабре прошлого года певица Джамала и Alyona Alyona презентовали совместную песню “Забирай”. Она посвящена теме кибербуллинга, хейта в Сети, “диванным критикам”, которые живут чужой жизнью и яро критикуют других людей в соцсетях.
Теги: День Валентина, Настя Каменских, видеоклип

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