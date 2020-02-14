Настя Каменских в День Валентина презентовала клип о страсти и пылкой любви

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что Juan Magan признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра “Electro Latino” и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio и др.

“Этот клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть. Мне безумно нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею. У нас получилась крутая коллаборация. “Lollipop” – это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым”, – подчеркнула Каменских.

Песню была записана на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. На этой студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и другие.