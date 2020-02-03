Соответствующее видео своего перформанса он опубликовал в YouTube.
Так, по автомобильным дорогам Берлина Саймон провез в тележке 99 смартфоном. А в это время приложение Google Maps весь его маршрут “раскрасило” в красный цвет, сообщая других автомобилистов о транспортном коллапсе.
Таким образом Саймон хотел показать, что у Google Maps все же есть технологические ограничения.
- В октябре 2019 года сообщалось, что Google Maps начинает больше походить на Waze. Компания анонсировала серию новых функций, которые позволят водителям, использующим приложение Maps на iOS, сообщать об авариях, “скоростных ловушках” и пробках.