Соответствующее видео своего перформанса он опубликовал в YouTube.

Так, по автомобильным дорогам Берлина Саймон провез в тележке 99 смартфоном. А в это время приложение Google Maps весь его маршрут “раскрасило” в красный цвет, сообщая других автомобилистов о транспортном коллапсе.

Таким образом Саймон хотел показать, что у Google Maps все же есть технологические ограничения.