Netflix показал тизер сериала «Письмо для короля»

Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix Nederland & België.

В ленте снялись Энди Серкис (“Властелин колец”) и его дочь Руби Эшборн Серкис (“Сокровище нации”), Джона Лис (“Страшные сказки”), Дэвид Уэнэм (“300 спартанцев”) и Амир Уилсон (“Темные начала”).

В центе сюжета фэнтезийного фильма, основанного на одноименной книге голландского писателя Тонке Драгта, оказывается мальчик, которому необходимо доставить секретное письмо королю. Без ожесточенных битв на войне и магического пророчества в этой истории не обойдется.

Сериал “Письмо для короля” выйдет 20 марта этого года.