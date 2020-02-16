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Netflix показал тизер сериала «Письмо для короля»

Netflix выпустил эпичный тизер нового голландского сериала "Письмо для короля".

Воскресенье, 16 февраля 2020, 21:38

Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix Nederland & België.

В ленте снялись Энди Серкис (“Властелин колец”) и его дочь Руби Эшборн Серкис (“Сокровище нации”), Джона Лис (“Страшные сказки”), Дэвид Уэнэм (“300 спартанцев”) и Амир Уилсон (“Темные начала”).

В центе сюжета фэнтезийного фильма, основанного на одноименной книге голландского писателя Тонке Драгта, оказывается мальчик, которому необходимо доставить секретное письмо королю. Без ожесточенных битв на войне и магического пророчества в этой истории не обойдется.

Сериал “Письмо для короля” выйдет 20 марта этого года.

Теги: Тейлер, Netflix

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