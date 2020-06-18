Пятый президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что дело против него - "никчемная месть никчемных людей, которые не любят Украину".

Об этом Порошенко заявил перед митингующими под судом.

“Сегодня мы с вами собрались под этим судилищем. Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идет в суд, где “100%-но их прокуроры” требуют его ареста. Друзья, это мелкая месть мелких закомплексованных людей, никчемная месть никчемных людей, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся, потому что с нами правда”, – сказал Порошенко.

Он отметил, что нынешняя власть пытается возродить Украину времен Януковича без верховенства права, с преследованиями оппозиции, заигрыванием перед Россией, пытками над патриотами.

“Что такое это судебное заседание?.. Друзья, это мелкая месть мелких закомплексованных людей! Никчемная месть ничтожных личностей, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся”, – добавил Порошенко.

“Эти обвинения написаны в Кремле, а они их только транслируют”, – добавил он.

Напомним, Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения лидеру “Европейской Солидарности”, пятому президенту Украины Петру Порошенко.