Об этом Порошенко заявил перед митингующими под судом.
“Сегодня мы с вами собрались под этим судилищем. Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идет в суд, где “100%-но их прокуроры” требуют его ареста. Друзья, это мелкая месть мелких закомплексованных людей, никчемная месть никчемных людей, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся, потому что с нами правда”, – сказал Порошенко.
Он отметил, что нынешняя власть пытается возродить Украину времен Януковича без верховенства права, с преследованиями оппозиции, заигрыванием перед Россией, пытками над патриотами.
“Что такое это судебное заседание?.. Друзья, это мелкая месть мелких закомплексованных людей! Никчемная месть ничтожных личностей, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся”, – добавил Порошенко.
“Эти обвинения написаны в Кремле, а они их только транслируют”, – добавил он.
Напомним, Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения лидеру “Европейской Солидарности”, пятому президенту Украины Петру Порошенко.
- 10 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда политик пришел на допрос в ГБР.
- По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия государству якобы причинен ущерб на сумму 557 тыс. грн.
- В связи с этим Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.