Видео опубликовано на YouTube-канале Amazon Prime Video.

По сюжету в конце семидесятых группа неравнодушных, сердито настроенных и этнически разнообразных американских граждан начинает выслеживать и истреблять многочисленно окопавшихся в США беглых нацистов.

Главным героем сериала станет Иона Хайдельбаум (его играет Логан Лерман), чью бабушку убил таинственный злоумышленник. Герой решает выследить убийцу и отправляется в таинственную организацию выслеживающую нацистов. Пачино играет роль лидера и наставника группы.

Также в сериале играют: Грег Остин, Дилан Бейкер, Джинни Берлин и Джош Мостел.

В основе ретро-шоу – реальная история.

Продюсером сериала выступил Джордан Пил, режиссер хорроров “Прочь” и “Мы”.

Премьера “Охотников” состоится 21 февраля.