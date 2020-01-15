В Сети обнародовали шуточний ролик, который сделан на основе патриотической комедии "Наші котики", в поддержку Украины.

Ролик опубликован на YouTube.

Видео создали с помощью цифровых технологий. Благодаря этому удалось достичь портретного сходства с голливудскими актерами Нико Праттом, Морганом Фриманом и Питером Динклэйджом.

Ролик рассказывает об украинских защитниках на Донбассе. Вначале сюжета якобы Морган Фриман говорит: “Слава Украине!”, после чего слышит звуки взрыва и идет в бой со словами:

“Сук*ины дети, я сейчас покажу путинофилам, кто тут хозяин!”.

Кроме того, другие персонажи заявили, что хотят быть добровольцами, так как туда идут лучшие.