Видео опубликовано на YouTube-канале кинокомпании.

В документальном фильме рассказывают о 60-х годах в истории американского кино.

Также в него вошли интервью с создателями картины, в том числе с самим режиссером, а также с актерами, исполнившими главные роли — Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби.

Напомним, премьера “Однажды в Голливуде” состоялась 9 августа 2019 года – 50-ю годовщину убийства актрисы и модели Шэрон Тейт – жены польско-французского режиссера Романа Полански. В 1969 году 26-летнюю женщину на последнем месяце беременности жестоко убили последователи Мэнсона. Фильм стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уикэнд. Картина уже получила три статуэтки на “Золотом глобусе”, а также числится в десяти номинациях на “Оскар”.