Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.
В фильме авторы покажут первую встречу говорящей собаки Скуби-Ду с Шэгги, которые позже присоединятся к молодым детективам Дафне, Фреду и Велме, чтобы основать корпорацию “Тайна”.
После сотен раскрытых дел друзья возьмутся за самое сложное испытание: заговор, вращающийся вокруг собаки-призрака Цербер. Кроме того, в попытках предотвратить катастрофу главные герои узнают тайное прошлое Скуби-Ду.
В оригинале актерами озвучки выступили Кирси Клемонс (“Соседи 2”), Зак Эфрон (“Величайший шоумен”), Уилл Форте (“Лего. Фильм 2”), Кен Джонг и Аманда Сейфрид.
В украинский прокат мультфильм выйдет 14 мая 2020 года.
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