Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

В фильме авторы покажут первую встречу говорящей собаки Скуби-Ду с Шэгги, которые позже присоединятся к молодым детективам Дафне, Фреду и Велме, чтобы основать корпорацию “Тайна”.

После сотен раскрытых дел друзья возьмутся за самое сложное испытание: заговор, вращающийся вокруг собаки-призрака Цербер. Кроме того, в попытках предотвратить катастрофу главные герои узнают тайное прошлое Скуби-Ду.

<noscript><iframe title="SCOOB! Final Trailer" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/GzlEnS7MmUo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

В оригинале актерами озвучки выступили Кирси Клемонс (“Соседи 2”), Зак Эфрон (“Величайший шоумен”), Уилл Форте (“Лего. Фильм 2”), Кен Джонг и Аманда Сейфрид.

В украинский прокат мультфильм выйдет 14 мая 2020 года.