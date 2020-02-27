Киностудия Paramount Pictures презентовала новый ролик сиквела хоррора "Тихое место", съемки которого уже завершены.

Видео опубликовано на YouTube-канале киностудии.

После драматических событий в первой части оставшиеся члены семьи Эбботт (Эмили Блант, Милли Симмондс, Ноа Джуп) должны столкнуться с ужасами внешнего мира, продолжая борьбу за выживание в тишине. Действие серии фильмов происходит после 2020 года, когда большую часть человечества истребили орды слепых монстров, которые прекрасно ориентируются на слух.

Члены семьи Эбботт быстро понимают, что существа, которые охотятся по звуку, не единственные угрозы, оставшиеся за пределами песчаной тропы.

К своим ролям вернутся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри.

Режиссером продолжения выступит автор первой части Джон Красински.

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Премьера фильма “Тихое место 2” намечена в Украине на 19 марта 2020 года.

Напомним, оригинальный фильм вышел в 2018 году и собрал в мировом прокате более 300 млн долл. при бюджете в 17 млн долл.