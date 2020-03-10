Видео опубликовано на Youtube-канале портала IGN.
Мультфильм выпустит кинокомпания Warner Bros. Режиссером картины является Итан Сполдинг (“Бэтмен: Нападение на Аркхэм”). В создании ленты также участвовал один из создателей Mortal Kombat Эд Бун.
Лента расскажет о знаменитом турнире “Смертельная битва”, который проводят раз в поколение. В соревновании должны принять участия чемпионы из Земного Царства и Внешнего мира. Итоги чемпионата определят судьбу Земли.
Отмечается, что картине присвоен рейтинг R.
Релиз мультфильма в цифровом варианте намечен на 12 апреля.
Первая игра-файтинг Mortal Kombat была представлена в 1992 году. По сюжету игры, колдун Шан Цунг устраивает поединки «Смертельная битва» среди лучших бойцов Вселенной.
- Киностудия Paramount Pictures презентовала первый официальный трейлер сиквела хоррора “Тихое место”.