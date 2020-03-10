Видео опубликовано на Youtube-канале портала IGN.

Мультфильм выпустит кинокомпания Warner Bros. Режиссером картины является Итан Сполдинг (“Бэтмен: Нападение на Аркхэм”). В создании ленты также участвовал один из создателей Mortal Kombat Эд Бун.

Лента расскажет о знаменитом турнире “Смертельная битва”, который проводят раз в поколение. В соревновании должны принять участия чемпионы из Земного Царства и Внешнего мира. Итоги чемпионата определят судьбу Земли.

Отмечается, что картине присвоен рейтинг R.

Релиз мультфильма в цифровом варианте намечен на 12 апреля.

Первая игра-файтинг Mortal Kombat была представлена в 1992 году. По сюжету игры, колдун Шан Цунг устраивает поединки «Смертельная битва» среди лучших бойцов Вселенной.