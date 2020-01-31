Видео опубликовано на YouTube-канале ONE Media.

В коротком ролике Доминик Торетто (Вин Дизель) и Летти Ортис (Мишель Родригес) наслаждаются семейной жизнью на ферме. В финале тизера героиня Родригес надевает на маленького сына крест на цепочке и выражает надежду, что он защитит мальчика от того, с чем придется столкнуться семье.

Помимо Дизеля и Карди Би в картине снимутся Шарлиз Терон, Мишель Родригес, Джон Сина, Лукас Блэк, Джордана Брюстер, Хелен Миррен, Майкл Рукер и Тайриз Гибсон.

Премьера фильма “Форсаж 9” намечена на 21 мая 2020 года.

Напомним, “Форсаж” уже несколько лет остается одной из самых прибыльных киносерий. В общей сложности восемь фильмов заработали в прокате 5 млрд долларов. На данный момент в разработке находится спин-офф “Хоббс и Шоу”, рассказывающий о героях Джейсона Стэйтема и Дуэйна Джонсона. Лента появится в кинотеатрах в июле 2019 года. Девятая и десятая части франшизы увидят свет в 2020-м и 2021-м.