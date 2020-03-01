Видео опубликовано на YouTube-канале Universal Pictures.

Отмечается, что авторы называют новую ленту “духовным продолжением” оригинала 1992 года.

Сюжет оригинального “Кэндимена” рассказывает о призраке раба, которого линчевали на плантациях в 1800-х годах — его дух возвращается через много лет спустя и начинает мстить.

Фильм больше является сиквелом, а не перезапуском и возрождает страшную городскую легенду о маньяке с крюком Кэндимене. Действие будет разворачиваться в современном Чикаго.

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Фильм сняла режиссер Ниа Дакоста, а главные роли в нем исполнили Яхья Абдул-Матин II, Тони Тодд, Тейона Паррис и другие.

Премьера фильма намечена на июнь 2020 года.