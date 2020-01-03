Видео появилось на YouTube-канале кинокомпании.
Сценаристом и режиссером продолжения выступил автор первой части Джон Красински.
К своим ролям вернутся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри.
По сюжету сиквела семья Эбботт из первой части фильма, вместе с другими людьми вынуждены выживать среди чудовищ. Твари реагируют только на шум, что помогает героям. Герои нового фильма встретят других выживших людей.
В двух с половиной минутном ролике показали ужасные “будни” героев ленты и самих чудовищ.
Премьера фильма “Тихое место 2” намечена в Украине на 19 марта 2020 года.
- Ранее студия Disney опубликовала новый 30-секундный тизер фильма “Звездные войны: Скайуокер. Восход” — девятого эпизода популярной космической киносаги.
- В ноябре кинокомпания Universal представила новый трейлер киноверсии известного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера “Кошки”.