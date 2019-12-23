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Главные роли в картине исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Согласно синопсису, команда по синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропала во время приема ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

В украинский прокат фильм “Посторонний” выйдет в 2020 году.