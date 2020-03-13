Ролик появился на YouTube-канале компании.
Главные роли в мини-сериале под оригинальным названием Thу Third Day исполнили Джуд Лоу и Наоми Харрис.
Кроме того в проекте снялись Эмили Уотсон, Кэтрин Уотерстон, Падди Консидайн, Фрейя Аллан и другие. Авторами сериала выступили Феликс Барретт и Деннис Келли.
В центре сюжет мужчина по имен Сэма, который оказывается на загадочном острове неподалеку от побережья Британии. Там он оказывается втянут в жизнь местных обитателей. Когда грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, Сэм понимает, что его жизнь находится под угрозой.
Отмечается, что сериал из шести эпизодов разделят на две части – “Лето” и “Зиму”. Премьера шоу состоится 11 мая 2020 года на канале НВО.
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