Студия Sony показала первый трейлер фильма "Морбиус" о вампире-мутанте с актером и музыкантом Джаредом Лето в главной роли.

Видео опубликовано на YouTube-канале киностудии.

“Морбиус” снят по комиксам Marvel о человеке-пауке.

Это история ученого Майкла Морбиуса, который с детства страдал редким заболеванием крови и всю жизнь искал лекарство от него. Однажды очередной эксперимент с кровью летучей мыши привел к неожиданным последствиям — Морбиус превратился в вампира, наделенного нечеловеческими способностями. Например, он обладает эхолокацией как у летучих мышей и умеет превращаться в туман. При этом Морбиус страдает от жажды крови.

В фильме главного героя сыграет актер и певец Джаред Лето.

Морбиус как персонаж впервые появился в роли злодея в выпуске “Человека-паука”, посвященном Хэллоуину, в 1971 году. Но персонаж стал очень популярным, в результате авторы сделали его супергероем и посвятили ему отдельные комиксы.

Премьера фильма в Соединенных Штатах Америки назначена на 31 июля 2020 года. В фильме также снялись Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон, Чарли Шотуэлл и Риа Фенд.