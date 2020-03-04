Опубликован трейлер фильма «Усатый Фанк» об украинской поп-музыке

Видео опубликовано на YouTube-канале фильма.
В конце шестидесятых годов прошлого столетия, после периода “оттепели”, в СССР начали создаваться музыкальные коллективы, призванные стать аналогами западных рок-групп. Они получили название ВИА – “вокально-инструментальные ансамбли”.
Следующее десятилетие стало “золотой” эпохой украинской поп-музыки. Фильм исследует феномен украинского “усатого фанка”, который не потерял актуальности до сих пор.
Проект-киноисследование стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 1 млн 722 тыс. 970 грн, что и составляет общую стоимость производства фильма.
Релиз ленты запланирован на 2020 год, но точной даты пока нет.
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