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Опубликован трейлер фильма «Усатый Фанк» об украинской поп-музыке

В Сети появился трейлер документального фильма режиссера Александра Ковша "Усатый Фанк" (MUSTACHE FANK).

Среда, 4 марта 2020, 01:19

Видео опубликовано на YouTube-канале фильма.

В конце шестидесятых годов прошлого столетия, после периода “оттепели”, в СССР начали создаваться музыкальные коллективы, призванные стать аналогами западных рок-групп. Они получили название ВИА – “вокально-инструментальные ансамбли”.

Следующее десятилетие стало “золотой” эпохой украинской поп-музыки. Фильм исследует феномен украинского “усатого фанка”, который не потерял актуальности до сих пор.

Проект-киноисследование стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 1 млн 722 тыс. 970 грн, что и составляет общую стоимость производства фильма.

Релиз ленты запланирован на 2020 год, но точной даты пока нет.

Теги: фильм, трейлер

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