Ролик опубликован на YouTube-канале портала IGN.

Лента расскажет о знаменитом турнире “Смертельная битва”, который проводят раз в поколение. В соревновании должны принять участия чемпионы из Земного Царства и Внешнего мира. Итоги чемпионата определят судьбу Земли.

В кадре бойцы-чемпионы готовятся к схватке с антагонистом Шан Цунгом и его союзниками.

В ролике Скорпион сказал свое фирменное “Get over here!”. А Джонни сделал отсылку к сцене из “Сияния” с Джеком Николсоном, сказав знаменитую фразу “Here’s Johnny!”. Также в трейлер можно увидеть других героев игры Mortal Kombat: Лю Кана, Соню Блейд, Китану, Саб-Зиро, Кано, Рейдена, Рептилию и Шан Цзуна.

Премьера “Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge” намечена на весну 2020 года.

Первая игра-файтинг Mortal Kombat была представлена в 1992 году. По сюжету игры, колдун Шан Цунг устраивает поединки «Смертельная битва» среди лучших бойцов Вселенной.