Видео опубликовано на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В основе ретро-шоу – реальная история. Действие сериала разворачивается в США 1970-х годов.

Сериал расскажет как в 1970-х годах группа американцев обнаруживает, что сотни высокопоставленных нацистских чиновников сговариваются создать Четвертый рейх прямо на территории США. Главные герои немедленно бросаются на поиски нацистов, чтобы привлечь их к ответственности.

Главным героем сериала станет Иона Хайдельбаум (его играет Логан Лерман), чью бабушку убил таинственный злоумышленник. Герой решает выследить убийцу и отправляется в таинственную организацию выслеживающую нацистов. Пачино играет роль лидера и наставника группы.

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Также в сериале играют: Грег Остин, Дилан Бейкер, Джинни Берлин и Джош Мостел.

Продюсером сериала выступил Джордан Пил, режиссер хорроров “Прочь” и “Мы”.

Премьера “Охотников” состоится 21 февраля.