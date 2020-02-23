Видео опубликовано на YouTube-канале Amazon Prime Video.
В основе ретро-шоу – реальная история. Действие сериала разворачивается в США 1970-х годов.
Сериал расскажет как в 1970-х годах группа американцев обнаруживает, что сотни высокопоставленных нацистских чиновников сговариваются создать Четвертый рейх прямо на территории США. Главные герои немедленно бросаются на поиски нацистов, чтобы привлечь их к ответственности.
Главным героем сериала станет Иона Хайдельбаум (его играет Логан Лерман), чью бабушку убил таинственный злоумышленник. Герой решает выследить убийцу и отправляется в таинственную организацию выслеживающую нацистов. Пачино играет роль лидера и наставника группы.
Также в сериале играют: Грег Остин, Дилан Бейкер, Джинни Берлин и Джош Мостел.
Продюсером сериала выступил Джордан Пил, режиссер хорроров “Прочь” и “Мы”.
Премьера “Охотников” состоится 21 февраля.
- Киностудия Paramount Pictures презентовала первый официальный трейлер сиквела хоррора “Тихое место”.