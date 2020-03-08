Видео опубликовано на YouTube-канале  Netflix.

Новые похождения семейства Бердов будут доступны на платформе Netflix 27 марта 2020 года.

Проект рассказывает о супружеской паре с детьми, которые бегут от долгов в провинциальный городок Озарк. С течением времени выясняется, что проблемы с коллекторами и крупными мафиози у Бердов только начинаются.

Действие развернется спустя полгода после событий финала второго сезона. Казино все еще находится на плаву, а Марти и Венди необходимо контролировать бизнес и семейные дела. Но все меняется, когда в город заявляется брат Венди.

Джейсон Бэйтман, Лора Линни и Джулия Гарнер вернутся к своим ролям (Бэйтман также поставит несколько серий).