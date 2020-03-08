Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.
Новые похождения семейства Бердов будут доступны на платформе Netflix 27 марта 2020 года.
Проект рассказывает о супружеской паре с детьми, которые бегут от долгов в провинциальный городок Озарк. С течением времени выясняется, что проблемы с коллекторами и крупными мафиози у Бердов только начинаются.
Действие развернется спустя полгода после событий финала второго сезона. Казино все еще находится на плаву, а Марти и Венди необходимо контролировать бизнес и семейные дела. Но все меняется, когда в город заявляется брат Венди.
Джейсон Бэйтман, Лора Линни и Джулия Гарнер вернутся к своим ролям (Бэйтман также поставит несколько серий).
- Киностудия Paramount Pictures презентовала новый ролик сиквела хоррора “Тихое место”, съемки которого уже завершены.