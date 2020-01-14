Студия Sony опубликовала второй трейлер супергеройского боевика "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли.

Видео опубликовано на YouTube-канале киностудии.

Лента снята по одноименному комиксу издательства Valiant Comics.

По сюжету корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона — по его венам курсирует армия нанороботов, которая делает его суперсильным и дает способность к мгновенной регенерации. Его разум и память находятся под тотальным контролем, однако однажды Рэй все же задается вопросом, на правильной ли он стороне.

Главную роль в фильме сыграл Вин Дизель. Он предстанет на экране в роли воскрешенного солдата Рэя Гаррисона, ставшего обладателем суперсилы.

В ролике рассказывается о сверхъестественных способностях супергероя Бладшота, которого играет Вин Дизель.

По сюжету, потерявшего Бладшота спасают от смерти, вживив ему множество нанороботов и используя его как супероружие.

Премьера боевика запланирована на февраль 2020 года.