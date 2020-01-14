Видео опубликовано на YouTube-канале киностудии.
Лента снята по одноименному комиксу издательства Valiant Comics.
По сюжету корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона — по его венам курсирует армия нанороботов, которая делает его суперсильным и дает способность к мгновенной регенерации. Его разум и память находятся под тотальным контролем, однако однажды Рэй все же задается вопросом, на правильной ли он стороне.
Главную роль в фильме сыграл Вин Дизель. Он предстанет на экране в роли воскрешенного солдата Рэя Гаррисона, ставшего обладателем суперсилы.
В ролике рассказывается о сверхъестественных способностях супергероя Бладшота, которого играет Вин Дизель.
По сюжету, потерявшего Бладшота спасают от смерти, вживив ему множество нанороботов и используя его как супероружие.
Премьера боевика запланирована на февраль 2020 года.
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